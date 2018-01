Ce soir dans l’épisode 134, le verdict tombe: Bastien est dans le coma…

Sète se réveille abasourdi après l’accident de voiture qui a plongé Bastien dans un état plus que préoccupant ! Le séduisant médecin souffre d’hémorragie intracérébrale massive et il a dû être plongé dans un profond coma. Une opération est possible, mais les chances de réussite sont extrêmement faibles. C’est le dilemme ! Victoire Lazzari et Fabienne vont devoir se prononcer. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.