Ce soir dans l’épisode 135, Fabienne pose un ultimatum: elle veut transférer Bastien

Dans cette chambre déjà froide, Arnaud vient donner des nouvelles sur l’état de Bastien : « L’hématome dans le cerveau de Bastien est désormais trop important ». Et en plus de cela, l’urgence est là, l’« opérer n’est plus une option ». Il faut à tout prix l’opérer avant que le pire ne survienne. Quand soudain, Fabienne demande quand aura lieu le transfert de Bastien. Victoire est abasourdi par ce qu’elle vient d’entendre. Bastien, loin d’elle ? Arnaud tente de faire entendre raison à Fabienne. Mais rien ne fait, Fabienne veut l’avoir prêt d’elle à la Rochelle et Arnaud ne peut malheureusement s’opposer à sa décision. Victoire n’aura plus l’amour de sa vie à ses côtés et ne peut médicalement rien faire. Comment pourra-t-elle convaincre Fabienne d’abandonner sa demande ? Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.