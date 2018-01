Ce soir dans l'épisode 136, Judith acceptera-t-elle de s'éloigner des Verneuil ?

Judith a du mal à tourner la page sur sa greffe de rein opérée par Marianne. Elle culpabilise beaucoup de voir Agnès Verneuil malade. Alors, afin de soulager sa conscience et de pouvoir l'accompagner dans cette épreuve, Judith se rapproche de plus en plus de la famille Verneuil et plus particulièrement d'Anthony Verneuil, un jeune de 16 ans? En discutant avec sa petite fille, Marianne se rend compte de son rapprochement avec Agnès Verneuil, ce qui lui déplait car cela pourrait la mettre en danger. Judith acceptera-t-elle de s'éloigner de cette famille avec qui elle commençait à tisser des liens ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.