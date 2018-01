Ce soir dans l’épisode 138, la tension monte au lycée !

Au lycée, Chloé découvre qu’une vidéo d’elle et Alex en pleine dispute a été mise en ligne et circule entre les élèves. Le mystérieux harceleur continue d’agir dans l’ombre… Mais Maxime n’a pas encore pris connaissance de celle-ci. Dans les couloirs, un groupe de jeunes élèves ricanent sur une vidéo tout en fixant Maxime. Maxime comprend tout de suite qu’il s’agit de la dispute entre sa mère et son père. Alors en quelques instants, le jeune homme s’emporte et agresse violement son camarade. La famille Delcourt serait-elle en train de perdre pied ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.