Ce soir dans l’épisode 139, Alex confronte Martin, l'ex-amant de Chloé

Martin a fait son grand retour sur Sète. Le jeune homme s’inquièterait-il de sa belle Chloé, pour qui il éprouverait encore des sentiments forts ? En tout cas, Alex n’a pas oublié cette nuit « merveilleuse » de Chloé avec Martin. Ce mot qu’il a attendu de la bouche de sa femme le tourmente. Bien qu’Alex ait pardonné Chloé, il ne peut s’empêcher de s’expliquer avec Martin. Mais sa manière de faire n’a pas l’air d’être la bonne. Mais face à la froideur et l’agressivité d’Alex, Martin lui affirme qu’il n’est pas son ennemi et qu’il n’a eu aucun échange avec Chloé depuis cette nuit. L’arrivée de Martin va-t-elle détruire la réunification de la famille Delcourt ? Alex va-t-il tourner la page ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.