Ce soir dans l'épisode 14 : Anna se souvient de son amoureux...  

Chloé décide d'aller montrer la photo et le message que Martin avait intercepté à sa sœur. Sur l'image, Anna doit avoir 17 ans et elle est entourée de trois garçons : Fabrice et Eddy, les fils Vallorta, et un saisonnier dont on ne connait pas le nom. Anna reconnait la robe qu'elle portait sur la photo et un souvenir lui revient. Elle est dans un champ de blé, il y a un homme... dont elle était amoureuse. Qui est cet homme ? Rendez-vous ce soir pour connaitre la suite de votre saga quotidienne "Demain nous appartient" à 19h20 sur TF1.