Ce soir dans l’épisode 140, le bisou sera-t-il au rendez-vous pour Judith et Anthony ?

On dirait qu’il y a de l’amour dans l’air… Inquiet par le malaise de Judith, Anthony vient prendre de ses nouvelles. La jeune femme le réconforte tant bien que mal. Mais cet évènement semble les avoir rapprochés. Anthony apprécierai-t-il Judith plus qu’il ne le pense ? Néanmoins, c’est la fin du stage de Judith et les deux amis vont devoir se quitter. Cette nouvelle va-t-elle déclencher quelque chose entre eux ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.