Ce soir dans l'épisode 141, Anthony pardonnera-t-il à Judtih ?

Les masques sont tombés dans Demain nous appartient. Judith Delcourt est dépitée : Anthony a découvert sa véritable identité et son père, Daniel, lui reproche d’être la cause de l’état de santé dramatique d’Agnès. Il lui ordonne de ne plus approcher sa famille. Judith le vite très mal. D'autant plus que la belle jeune femme est tombée amoureuse d'Anthony. Voyant sa fille désespérée, Chloé essaye tant bien que mal de lui redonner de l'espoir. Anthony parviendra-t-il à la pardonner ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.