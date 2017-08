Ce soir dans l'épisode 16, Anna fait face à son passé  

Anna et Bastien découvrent que le fils d’Anna est Bart Vallorta. Ils décident alors de remonter la piste jusqu'à la maternité où a accouché Anna et la sage-femme qui a assisté à l'accouchement. Ils se rendent chez la sage-femme qui leur confirme que son enfant était bien vivant à la naissance et que Bart est bien le fils d'Anna. Mais que c'est bien Anna qui lui a demandé de déclarer son enfant mort-né et de donner à son fils un acte de naissance avec un faux nom, celui de Barthélémy Vallorta. Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 pour suivre la suite de votre saga quotidienne "Demain nous appartient".