Ce soir dans l'épisode 187, Karim tente de convaincre Lucie sur l'identité de Marc Véry

Afin de mettre un terme aux ravages de Marc Véry, Karim profite de l’absence de son absence pour lui piquer son téléphone et y soutirer des informations dans son dos. Malheureusement, au même instant, Lucie le rejoint dans son bureau et découvre le téléphone de Marc sur son bureau. Devant les faits, Karim tente tant bien que mal de convaincre de la sournoiserie de son nouveau prince charmant et surtout de sa culpabilité. Toutefois, Lucie ne veut toujours pas y croire et préfère fermer les yeux. Finira t-elle par accepter la triste vérité ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.