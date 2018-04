Ce soir dans l’épisode 188, Lucie découvre la vérité sur Marc Véry !

Après la violente altercation entre Karim et Marc Véry qu’il a confronté comme étant le tueur aux alliances, la juge Moiret suspend quelques jours le capitaine Saeed. Néanmoins, l’incident a suffit pour faire germer le doute dans l’esprit de Lucie qui est bien déterminée à attraper le meurtrier. Alors qu'elle regarde la photo de Marc Keller sur l'article dépêché par Bart, elle se rend compte que le collier que lui a donné Marc Véry est le même que celui que porte Marc Keller. Maintenant, les doutes de Lucie sont levés, mais il est peut-être déjà trop tard…Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.Après la violente altercation entre Karim et Marc Véry qu’il a confronté comme étant le tueur aux alliances, la juge Moiret suspend quelques jours le capitaine Saeed. Néanmoins, l’incident à suffit pour faire germer le doute dans l’esprit de Lucie qui est bien déterminée à attraper le meurtrier. Alors qu'elle regarde la photo de Marc Keller sur l'article dépéché par Barc, elle se rend compte que le collier que lui a donné Marc Véry est le même que celui que porte Marc Keller. Maintenant, les doutes de Lucie sont levés mais il est peut-être déjà trop tard…Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.