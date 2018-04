Ce soir dans l’épisode 189, la brigade tente de sauver Anna Delcourt

Marc Véry se sachant démasqué, a pris Anna Delcourt en otage et projette de mettre fin aux jours de la jeune journaliste. Lucie et Karim remuent ciel et terre pour la retrouver. Connaissant les manigances du tueur aux alliances, les deux policiers décident de se rendre à l’endroit où Anna avait trompé son ancien partenaire. En effet, toutes les victimes du tueur ont été assassinées là où elles ont commis une infidélité. Sa vie est plus que jamais en danger et Karim est déboussolé. Toutefois, parviendront-ils à la retrouver à temps ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.