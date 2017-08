Ce soir dans l'épisode 19, Anna se réveille à l'hôpital...  

Ce soir dans "Demain nous appartient", Anna Delcourt se réveille doucement dans son lit d’hôpital. Indemne mais choquée, elle se remet de son accident de voiture. Anna est vite rassurée par sa mère Marianne : si la voiture qui l’a percutée a indéniablement été un choc, elle et le bébé sont sains et saufs. Cet accident a cependant tout l’air d’une tentative d’assassinat. Karim Saeed et Lucie Salducci interrogent Anna à l’hôpital pour tenter de comprendre qui aurait pu lui en vouloir au point d’essayer de la tuer mais Anna ne voit pas qui cela pourrait être. Elle n’a pas d’ennemi à sa connaissance... Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 pour la suite de votre saga quotidienne "Demain nous appartient".