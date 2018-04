Ce soir dans l'épisode 190, Alex a de nouvelles visions

Alex est toujours à l’hôpital, gardé en observation par Victoire pour contrôler son état de santé. En effet, il a été victime d’un AIT. De plus, il pense avoir fait un rêve ou plus particulièrement une vision d’un petit garçon qui semblerait en danger dans une forêt. Au moment où Victoire vérifie les yeux d’Alex à l’aide de sa lampe, il a de nouveau la vision du petit garçon. Troublé par ses images si réelles, Alex pense alors que ce rêve est une vision et que cela pourrait être dû à l’AIT. Alex prédirait-il des dangers ou est-ce simplement dû à sa santé ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.