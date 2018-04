Ce soir dans l'épisode 194, Chloé confronte la voyante

L’enquête sur l’altercation entre les deux hommes continue et Alex reste persuadé qu’un enfant a disparu dans la nature et qu’il est en danger. Chloé, très inquiète pour lui, est au bord de la crise de nerf. Les obsessions d’Alex lui ont fait rater une opportunité de boulot avec la mairie de Sète et il veut retourner voir la voyante. Excédée, Chloé vient trouver la jeune femme pour lui demander de laisser son mari en paix, mais ce n’est pas gagné…Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.