Ce soir dans l'épisode 195, nouveau scandale dans le clan Vallorta !

Anna Delcourt révèle à Flore Vallorta que son beau-père et prédécesseur à la mairie, Léonard Vallorta, a truqué les élections en bourrant les urnes et que la nouvelle va bientôt sortir dans la presse. En effet, Anna possède des preuves notables comme les entrées de Léonard au parquet. En plus de ces révélations, Flore apprend également que Sophie Turquety était son amante et que Léonard subvenait à ses besoins en lui fournissant de l'argent mensuellement. Par ailleurs, elle était également complice des trucages et pourrait mettre Léonard en danger...Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.