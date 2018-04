Ce soir dans l’épisode 197, Christelle rencontre Eva, la petite-amie de Dylan

Dylan Moreno refuse de parler de sa nouvelle copine, Eva, à sa mère Christelle qui, en bonne mère intrusive, n'en reste pas là et demande beaucoup de détails à son fils. Elle ne comprend pas pourquoi son fils ne veut lui présenter sa première petite-amie. Christelle provoque donc la rencontre. Très maladroite, la mère de Dylan ne s’adresse pas à la bonne personne et met mal à l’aise son fils. Elle découvre avec étonnement que c’est bien Eva, la petite-amie de Dylan, qui se trouve dans un fauteuil roulant. Le handicap d’Eva pourrait bien être un véritable choc et la réaction de Dylan d’autant plus violente... Rendez-vous ce soir dans l’épisode 197 de Demain nous appartient.