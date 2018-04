Ce soir dans l’épisode 201, Judith est choquée par le comportement de son père

Alex vient d’apprendre qu’il avait un grand frère, Laurent, décédé lorsqu’il n’avait que 3 ans. Ses parents lui ont caché son existence pendant près de 40 ans. Pire, ils ont continué à lui mentir alors qu’Alex continuait d’avoir des visions où il voyait des souvenirs avec son frère. Jacques et Catherine ont même accusé à tort Oriane, la voyante qui aidait Alex à retrouver la mémoire. Grâce à une nouvelle séance avec Oriane, Alex se souvient de plus en plus de détails. Il parle à ses parents d’une femme qu’il voit dans ses visions. Mais ses parents continuent de nier et veulent qu’il arrête avec ses souvenirs du passé. Alex est complétement désabusé et s’en prend violemment à son père. Judith, la fille d’Alex, arrive à temps pour être témoin de la scène et arrêter son père. Très choquée, la jeune fille se confie à son frère Max. Elle ne comprend pas le comportement violent de leur père. Maxime prend la défense de son père en disant qu’il vit une période difficile en ce moment. Mais Judith n’est pas décidée à reparler à son père pour l’instant. Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 dans l’épisode 201 pour en savoir plus.