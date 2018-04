Ce soir dans l’épisode 202, tante Pénélope et Lucie en quête de nouvelles conquêtes

Depuis l’arrivée sa tante Pénélope à Sète, Lucie essaye désespérément d’oublier Marc. Les deux femmes se soutiennent mutuellement et se confient leurs problèmes sentimentaux côte à côte, lunettes de soleil sur le nez et bol de guimauves à grignoter. Pénélope tente de trouver des idées pour oublier les hommes qui les font souffrir. Et pourquoi ne pas partir à Zanzibar pour aller bronzer sur la plage en maillot de bain ? Mais Lucie ne veut pas fuir ses problèmes et préfère attendre que le mal passe tout seul. Mais pour tata Pénélope, la patience n’est pas son fort ! Alors elle a l’idée de se retrouver un homme illico presto sur les sites de rencontre sur internet pour rendre jaloux tonton Jean. Est-ce que cela va marcher ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.