Ce soir dans l’épisode 203, Jacques fait face à la justice

Jacques et Catherine Bertrand ont réussi à garder un secret familial pendant plus de 40 ans. Mais aujourd’hui, ils doivent faire face à la justice pour répondre de leurs actes. Alex a découvert qu’il n’était pas le fils de ses parents. Il s’appelle en réalité Paul Bellanger, fils de Jeanne Bellanger et petit frère de Robin Bellanger, le chargé de communication de la mairie. Jacques l’a recueilli à l’âge de 3 ans alors qu’il était perdu dans la forêt. Catherine ne pouvant pas avoir d’enfant a supplié son mari de garder le petit garçon. Aujourd’hui, Jacques avoue avoir enlevé Paul Bellanger devant l’inspecteur Karim Saeed. Jacques et sa femme vont comparaitre devant le juge des libertés qui décidera s’ils seront placés en détention ou pas jusqu’au procès. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.