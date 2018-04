Ce soir dans l’épisode 204, Jeanne apprend que son fils n’est pas mort

Après la visite d’Alex à sa mère biologique, Karim décide d’aller parler à Jeanne Bellanger pour éclaircir les choses. Si la police vient lui expliquer les faits, Jeanne prendra peut-être mieux la nouvelle. Car, pour elle, son fils Paul est mort comme lui a dit son fils ainé Robin. Mais Karim vient lui annoncer le contraire. Il lui confirme qu’Alex Bertrand est bien son fils, disparu dans la forêt il y a plus de 40 ans. Le petit Paul a été trouvé et enlevé par Jacques et Catherine Bertrand qui l’ont élevé comme leur fils pendant tout ce temps. Il faut encore faire des tests ADN pour confirmer les liens à 100% mais tous les éléments concordent jusque-là. Jeanne Bellanger est très émue et abasourdie par cette nouvelle. Pour en savoir plus, rendez-vous dès ce soir à 19h20 sur TF1 dans Demain nous appartient.