Ce soir dans l’épisode 205, Catherine est entre la vie et la mort !

Dans un acte désespéré, Catherine Bertrand a ingéré un grand nombre de médicaments pour mettre fin à ses jours. Elle ne supportait plus le rejet d’Alex suite à la révélation de leur terrible secret de famille. Catherine a laissé un dernier message de pardon sur le téléphone de son fils. Elle est désolée et ne voulait faire de mal à personne, surtout pas à lui. Catherine arrive aux urgences où elle est vite prise en charge pour tentative de suicide. Toujours inconsciente, les médecins s’activent pour la sauver. Va-t-elle s’en sortir ? Pour en savoir plus, rendez-vous dès ce soir à 19h20 sur TF1 pour un nouvel épisode de Demain nous appartient.