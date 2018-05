Ce soir dans l’épisode 206, Zac (Lenni-Kim) débarque à Sète

La famille Moreno accueille pour quelques jours Zac, le correspondant québécois de Dylan. Christelle a attendu le dernier moment pour l’annoncer à son fils qui n’était pas au courant qu’il devrait lui donner sa chambre ! Dylan est bien obligé de s’occuper de Zac pendant son séjour à Sète et décide donc de le présenter à ses amis Bart et Sara, et à sa copine Eva. Mais Dylan va vite développer de la jalousie envers Zac. Le jeune québécois est cool et souriant. Il fait même de la musique et fait écouter ses sons de DJ aux amis de Dylan. Eva lui raconte ses vacances à Montréal et le courant passe tout de suite entre eux. Mais la jalousie de Dylan risque de bientôt exploser car Zac est beaucoup trop cool à son goût. Pour découvrir les premiers pas de Lenni-Kim dans Demain nous appartient, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.