Ce soir dans l’épisode 208, Lucas obtient ses résultats du bac blanc

Victoire et Sandrine veulent absolument que Lucas obtienne une bonne note à son bac blanc de français. Mais la compétition entre les deux sœurs va plus loin. Victoire est persuadée d'avoir une meilleure méthode de travail que Sandrine. Elles font un pari : si Victoire fait réviser Lucas et qu'il obtient une bonne note à son bac blanc, Sandrine lui donnera un collier qu'elle adore. Aujourd'hui, c'est l'heure des résultats. Lucas arrivent et annonce sa note : il a obtenu 14 sur 20 ! C'est la joie pour la famille Lazzari !