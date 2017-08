Ce soir dans l'épisode 22, Eddy en rage contre son père !  

Ce soir dans "Demain nous appartient", Léonard Vallorta veut mettre les choses au clair avec son fils Eddy. Il sait que c’est lui qui a assassiné Martin Constant et qu’il a remis l’arme du crime dans son tiroir pour faire accuser son père. Léonard le traite de bon à rien, et lui dit qu’il n’arrivera jamais à la cheville de son frère Fabrice. Cependant, il jette l’arme du crime dans l’eau pour protéger Eddy. Fou de rage par les paroles de son père, Eddy se jette sur lui et essaye de l’étrangler ! Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 pour la suite de votre saga quotidienne "Demain nous appartient".