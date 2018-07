Ce soir dans l'épisode 242, Lou, jalouse, fait une scène à Victor !

Dès leur rencontre, Lou et Victor ont tout de suite été attirés l’un par l’autre. Lou est devenue l’avocate attitrée de Victor et s’occupe maintenant de toutes ses affaires. Mais Victor ne voulait pas perdre de temps et il a proposé à Lou des jeux érotiques… Lou s’est vite prise au jeu. Aujourd’hui, leur couple prend un nouveau tournant. Lou a trouvé la culotte d’une autre femme chez Victor. Furieuse, elle demande des explications à Victor qui affirme n’avoir jamais dit qu’il serait exclusif avec elle. Il ne révèle pas non plus à qui appartient la fameuse culotte. Jalouse, elle décide alors de faire comme lui et d’accepter cette relation libre. Leur couple va-t-il tenir ? Mais à qui appartiennent ces sous-vêtements ? Pour le savoir, rendez-vous dès ce soir à 19h20 sur TF1 pour le retour de votre série Demain nous appartient.