Ce soir dans l'épisode 244, Robin et Alex découvrent la vérité sur Lola !

Au commissariat, Karim annonce à Robin et Alex qu'ils ont été trompés par Lola. En effet, c'est elle qui est responsable des hallucinations de Robin et de Jeanne. Elle a drogué les bouteilles d'eau du mas avec du LSD. La malédiction du mas n'était qu'une grande supercherie mise en scène par Lola, qui est aussi la fille de Victor Brunet ! Alex et Robin tombent des nues et n'arrivent pas à croire qu'ils se soient fait berner. Cette situation va-t-elle rapprocher les deux frères ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à 19h20 dans Demain nous appartient sur TF1.