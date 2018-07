Ce soir dans l’épisode 245, Lola raconte TOUT à Alex et Chloé 😲

C’est l’heure du grand déballage pour Lola. Alors qu’elle en veut à son père de l’avoir giflée et d’avoir réduit sa part de la vente du mas, la jeune fille décide d’aller voir les Delcourt pour tout leur raconter. Elle révèle alors tout le plan pour acheter le mas et faire croire à une malédiction. Lola avait un complice, Mathias, qui a empoissonné les oiseaux avec du pain empoisonnée sur le toit du mas. Pour le sang, c’est Lola qui a fait le coup. Son père a un ami médecin qui lui devant un service et qui lui a donné du sang humain. Lola raconte également comment elle a tenu en apnée dans le bassin grâce à la pratique de la médiation et du yoga pour faire baisser son rythme cardiaque. Mais que va-t-elle demander aux Delcourt ? Comment veut-elle se venger de son père ? Pour le savoir, rendez-vous dès ce soir à 19h20 pour un nouvel épisode de Demain nous appartient.