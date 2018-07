Ce soir dans l'épisode 247, un mystérieux assassinat sur la plage de Sète

Un évènement étrange va se produire sur la plage de Sète. Une femme est subitement assassinée : mais qui était cette mystérieuse inconnue et qui cherchait-elle ? Pourquoi a-t-elle été assassinée en plein jour sur la plage ? Ou se trouvait le tuer ? Autant de questions auxquelles la police va devoir répondre. Une nouvelle intrigue passionnante débute cette semaine dans Demain nous appartient. Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 et maintenant sur MYTF1 avec des contenus exclusifs ! Et retrouvez bientôt des comédiens guests dans votre série quotidienne : Bruno Madinier et Vanessa Demouy.