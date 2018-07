Ce soir dans l’épisode 249, les retrouvailles émouvantes de Rose et Chloé

Une femme a été assassinée sur la plage de Sète. Elle était à la recherche d’une vieille amie. A l’hôpital, Marianne reconnait Chloé à 17 ans sur le pendentif de la femme. La police demande alors à Chloé de venir identifier le corps. Chloé pense que c’est peut-être son amie d’enfance Rose Latour mais elle n’est pas sûre à 100%. C’est alors que la vraie Rose Latour se présente au commissariat. En exclusivité sur MYTF1, découvrez les retrouvailles émouvantes de Rose et Chloé. Chloé est sous le choc car elle croyait que son amie était morte. Ravie de se retrouver après 25 ans sans se voir, les deux femmes se racontent leur vie. Votre série continue tout l’été sur TF1 avec des épisodes inédits du lundi au vendredi à 19h20 et une nouvelle intrigue avec l’arrivée de Vanessa Demouy et Bruno Madinier aux côtés d’Ingrid Chauvin.