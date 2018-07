Ce soir dans l’épisode 251, Alex jaloux du roman érotique de Raphaël !

Alex est furieux après avoir lu le roman « Sauvage » écrit par Raphaël Lisetti, l’ami d’enfance de Chloé. Il décide d’aller confronter Chloé. Le roman raconte clairement l’histoire d’un triangle amoureux qui rappelle fortement les relations ambiguës de Chloé, Raphaël et Rose quand ils étaient des adolescents. Mais entre fiction et réalité, Alex s’y perd. Il demande des explications à sa femme qui avoue avoir eu une aventure avec Raphaël quand ils étaient jeunes. Mais pour Chloé, c’est de l’histoire ancienne et Alex n’a pas à être jaloux d’une amourette de jeunesse. Encore une mauvaise passe pour le couple Delcourt. Comment vont-ils surmonter cette nouvelle épreuve ? Pour le savoir, rendez-vous dès ce soir dans l’épisode 251 de Demain nous appartient à 19h20 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.