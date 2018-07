Ce soir dans l’épisode 252, découvrez les photos scandaleuses de Chloé, Rose et Raphaël

C’est avec beaucoup de plaisir que Chloé retrouve ses amis d’enfance Rose et Raphaël. Le couple invite les Delcourt pour une soirée tous ensemble. Et pourquoi ne pas se remémorer quelques bons souvenirs avec des photos de l’époque. Bien installés dans le canapé, Alex, Maxime et Judith découvrent les photos de Chloé quand elle était adolescente. La jeune fille qu’elle était n’était pas si sage que ça ! Les trois camarades n’arrêtaient pas de se lancer des défis… Alors quand Maxime, Judith et Alex découvrent Chloé en train de fumer ou d’embrasser Rose, c’est une toute autre Chloé qui se dévoile devant leurs yeux. On voit également Chloé et Rose, à moitié nues dans un lit, endormies… et dans un jacazzi... La relation des trois amis prend une toute autre tournure…. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour un nouvel épisode de Demain nous appartient sur TF1.