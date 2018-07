Ce soir dans l’épisode 253, Flore coupe les ponts avec Mattéo

Flore a couché avec Mattéo et elle doit maintenant le cacher à Thomas. Mais ce dernier a de sérieux doutes, il voit bien que quelque chose cloche. Pour éviter de confronter Thomas et lui dire la vérité, Flore va voir Mattéo pour mettre un terme à leur relation. Pour elle, ils ont couché ensemble une seule fois et c’est tout. Elle veut qu’il arrête de chercher à la joindre. Elle lui avoue avoir déconné. Elle aime Thomas et elle ne veut pas le perdre, ni le faire souffrir. Flore met les choses au clair, avec Mattéo c’est fini, il faut qu’il l’oublie ! Rendez-vous ce soir à 19h20 pour un nouvel épisode de Demain nous appartient sur TF1.