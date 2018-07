Ce soir dans l’épisode 254, Chloé et Raphaël vont-ils faire un pas vers l'infidélité ?

On sait que Chloé et Raphaël sont sortis ensemble au lycée. Un triangle amoureux qu’ils partageaient avec Rose. Entre défis et relation amoureuse ambiguë, les trois amis étaient très proches… 25 ans après, les retrouvailles entre les trois camarades de lycée sont réjouissantes ! Mais est-ce que les deux anciens amants, Chloé et Raphaël, éprouvent-ils toujours des sentiments l’un pour l’autre ? Alors que Raphaël est avec Rose, et Chloé avec Alex, vont-ils faire un pas vers l’infidélité et mettre en péril leur couple respectif ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour le savoir avec un nouvel épisode de Demain nous appartient sur TF1.