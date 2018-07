Ce soir dans l’épisode 255, Hugo révèle des zones d'ombre…

Depuis leur première rencontre sur la plage, Bart et Hugo passent de plus en plus de temps ensemble. Les deux amoureux de kitesurf sont devenus potes et se voient pratiquement tous les jours pour aller s’entrainer ensemble. Sara est même jalouse d’Hugo, et se sent délaissée par Bart. Mais aujourd’hui, avant l’entrainement, Hugo doit récupérer des affaires chez une ex et il a acheté un bouquet de fleurs pour l’occasion. Il demande à Bart de l’attendre dans son van. Après plusieurs minutes d’attente qui semblent interminables, Hugo ressort de la maison en sautant par-dessus le mur avec un gros sac. Bart essaye de comprendre pourquoi Hugo n’est pas sorti par le portail mais Hugo lui confie que son ex a commencé à s’énerver et que son chien l’a poursuivi ! Le comportement d’Hugo cacherait-il des zones d’ombre ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour le savoir avec un nouvel épisode de Demain nous appartient sur TF1.