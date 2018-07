Ce soir dans l’épisode 257, combat de coqs entre Alex et Raphaël !

Depuis l’arrivée de Rose et Raphaël à Sète, Alex ne les apprécie pas vraiment. Il a peur que les anciens amis ne lui prennent sa femme. IL est surtout jaloux de Raphaël, l’ex petit-ami de lycée de Chloé. Alex et Chloé se disputent beaucoup en ce moment et Raphaël revient souvent dans la conversation. Alex ne supporte pas que la vie sexuelle de sa femme soit affichée dans le roman de Raphaël « Sauvage » et le petit jeu malsain de Raphaël et Rose montrant des photos tendancieuses de leur jeunesse. Alors quand Raphaël vient rendre visite à Alex au mas, c’est un vrai combat de coqs. Raphaël lance à Alex que Chloé a peut-être besoin de s’évader un peu et qu’elle en a surement marre de l’odeur de la marée ! C’en est trop pour Alex qui lui donne un coup de poing dans le ventre, avant d’ajouter qu’il n’y a pas de marée en méditerranée ! Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.