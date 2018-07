Ce soir dans l’épisode 258, Hugo est démasqué par Bart !

Hugo et Bart passent beaucoup de temps ensemble. Ils s’entrainement tous les deux au kitesurf, leur sport préféré. Mais Hugo a une autre passion cachée que Bart va vite découvrir. Avant d’aller à leur entrainement, Hugo avait demandé à Bart de l’attendre dans son van devant une maison. Le jeune homme est alors rentré dans la maison avec un bouquet de fleurs et ressorti avec un sac. Bart va vite comprendre qu’Hugo est en réalité le gang des fleuristes à lui tout seul ! Il est déçu et décide de lui rendre la montre qu’il lui avait offerte. Est-ce que leur amitié est définitivement finie ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.