Ce soir dans l’épisode 259, Thomas décide de s’en aller…

C'est une épreuve difficile pour Thomas. Flore l'a trompé plusieurs avec Mattéo, le thonier. Elle est tombée sous le charme du bel homme et n'a pas réussi à lui résister. Thomas avait déjà des doutes sur la fidélité de Flore. Mais Flore avait tout nié en bloc et ils avaient réussi à se réconcilier. Après une première tromperie, Flore et Mattéo ont continué de coucher ensemble et Thomas les a surpris sur le fait accompli ! C'en est trop pour Thomas. Après avoir réglé ses comptes avec Mattéo dans une bagarre au Spoon, Thomas décide de prendre ses affaires et partir…