Ce soir dans l’épisode 260, Lou et Karim vont-ils faire un bébé naturellement ?!

La santé de la petite Nina n'est pas au beau fixe. Lou et Karim font tout pour sauver leur fille mais les difficultés commencent à s'accumuler. Marianne avait mis Nina sur la liste des demandeurs de greffe de moelle osseuse mais il n'y avait pas de donneurs compatibles. Quand Lou et Karim ont passé les tests pour savoir s'ils étaient compatibles, les résultats sont revenus négatifs pour tous les deux. Alors la seule chance pour Nina, c'est que ses parents fassent un « bébé médicament » qui pourra lui faire un don de moelle osseuse. Mais cette décision est dure à prendre comme Lou et Karim ne sont plus ensemble et qu'ils sont chacun en couple de leur côté. De plus, il faut faire une FIV pour que le bébé soit compatible et cela est possible en Espagne ou en Belgique. Malheureusement, les cliniques ont de longues listes d'attente… Karim a demandé à Victor de les aider pour accélérer les choses mais malgré ça, le temps presse pour la petite Nina. Et si Lou et Karim faisaient un bébé de manière naturelle ?