Ce soir dans l’épisode 306, Lucie cumule les gaffes…

Depuis les visions d’Oriane, Lucie est à bout de nerfs. Entre les crises de paniques, la prise d’otages cafouilleuse et l’arrivé de Patrick Delors à Sète, le lieutenant Salducci a peur pour sa vie. Elle dérape de nouveau lorsque ce dernier s’introduit chez elle et pense qu’il veut la tuer… Menacée d’être mise à pied par Martin et Karim qui a des doutes sur sa parole, Lucie se retrouve seule dans cette affaire. Va-t-elle se raisonner ou a-t-elle vu juste ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.