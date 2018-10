Ce soir dans l’épisode 307, Delors parfait suspect sur la disparation de Clémentine

Patrick Delors se retrouve de nouveau impliqué dans une affaire judiciaire. L’ancien prisonnier est interrogé par Lucie et Martin suite à la mystérieuse disparition de Clémentine. Et pour cause, ce dernier a été la dernière personne à avoir été en contact avec la mère de Garance. Reconverti en plombier, Doucet était en intervention chez elle suite à une panne de lave-vaisselle. Le lieutenant Salducci est persuadé que ce dernier à quelque chose à voir avec son enlèvement… Elle a mis la main sur un portrait de Clémentine à son domicile. Mais Patrick à un alibi, il était avec son ami Sylvain. Est-il réellement honnête ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.