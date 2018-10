Ce soir dans l’épisode 310, Laurence harcelée et prise en grippe par d’autres détenues

La vie est difficile pour Laurence en prison. Derrière les barreaux depuis la mort de Lola, l’ancienne juge se doit de faire profil bas. Mais depuis que sa Caro, sa codétenue connaît sa véritable identité, plus rien n’est comme avant… Harcelée, les filles veulent faire payer Laurence de les avoir enfermées. Prise en grippe par trois détenues, celle-ci font pression sur elle et la menace de la frapper. Celle qui faisait régner l’ordre n’a plus aucun pouvoir là où elle est. Alors qu’elle crie à l’aide, une surveillante pénitentiaire vient à son secours. Laurence Moiret va-t-elle résister à toute cette haine et aux assauts des prisonnières ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.