Ce soir dans l’épisode 312, Garance découvre des photos de compromettantes…

Garance est obstinée à savoir qui a brisé le cœur de Maxime. En cours, elle vole son téléphone, dans le but de trouver des informations sur son ex. Même si Jessica tente de l’en dissuader, Garance ne veut rien entendre. Elle réussit à déverrouiller son portable et fouille dans ses photos. À sa grande surprise, elle tombe sur des clichés de Maxime et Clémentine ! Une situation embarrassante pour la jeune fille qui ne comprend pas… Ses photos vont-elles mettre la puce à l’oreille de Garance ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.