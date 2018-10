Ce soir dans l’épisode 313, Bilel et Chardeau se battent !

Après avoir appris que Leïla le trompait avec le docteur Chardeau, Bilel décide de se rendre à l’hôpital pour régler ses comptes face à face. Fou de rage, Bilel fait un scandale et finit par tomber nez à nez avec Samuel. Mais le duel entre les deux hommes dégénèrent vite. Le mari de Leïla le menace de s’éloigner de sa femme, mais Samuel le provoque. Prétentieux et égocentrique, Chardeau n’a peur de rien et affirme qu’il continuera à voir sa femme ! Renaud tente de les séparer, mais il est trop tard… Bilel dérape et le frappe ! Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.