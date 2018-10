Ce soir dans l’épisode 314, Lucie sort du coma

Après avoir passé plusieurs jours entre la vie et la mort, Lucie est enfin tirée d’affaire. Karim est à son chevet lorsqu’elle sort du coma. À son réveil, le lieutenant Salducci n’a qu’une chose en tête : rouvrir l’enquête sur le meurtre de Pauline Gardel. Depuis le nouveau témoignage d’Ethan, Lucie a des doutes sur son assassin et sur la culpabilité de Patrick Delors… Si ce dernier n’a pas tué la femme d’Yves, alors qui est le coupable ? Quel tournant l’enquête va-t-elle prendre ? Et comment le père de Mathias va-t-il réagir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.