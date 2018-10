Ce soir dans l’épisode 317, Timothée insiste pour rester avec Noor à Sète...

Carla veut que Timothée reparte avec elle en Floride. Un choix qui lui est imposé et qui ne lui plaît pas. Alors que son départ est prévu dans quelques jours, l’adolescent fait part de ses angoisses à son amie Noor. D’une oreille attentive, elle l’écoute et lui suggère d’en parler à sa mère. Inquiet de son avenir à Sète, Timothée est sûr d’une chose : il veut rester avec Noor et Lola… Va-t-il se faire entendre par Carla ? Noor va-t-elle perdre son ami ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.