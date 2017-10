Maxime retrouve ses amis Bart et Jessica, suite à l'annulation de ses vacances avec son père. Maxime propose une soirée halloween chez lui. Bart propose sont aide et son soutien à Maxime pour l'aider. Jessica découvre une photo d'Alex en compagnie de Lucie lors d'une soirée à la Paillotte. Rendez-vous ce soir pour la suite de Demain nous appartient sur TF1 et MYTF1.