Chloé ne sait plus quoi faire depuis la disparition d'Alex. Elle cherche du soutient auprès de ses amis, Sandrine et Laurence. Mais Laurence ne peut pas lancer une recherche avant deux mois. Elle n'a aucun recours juridique si Alex a décidé lui-même de disparaître. Rendez-vous ce soir pour Demain nous appartient sur TF1 et MYTF1.