Martin et Lucie retrouvent la précédente victime de Tiphaine Valski. Gaëtan, un père de famille, a croisé le chemin de Tiphaine. Il ne s'est rien passé entre eux mais Tiphaine s'est imaginée être en couple avec lui et a brisé le couple de Gaëtan. Si bien, que la femme de ce dernier a demandé le divorce. Rendez-vous ce soir dans Demain nous appartient sur TF1 et MYTF1.