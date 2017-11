Ce soir dans l'épisode 97, le mystère de Thomas s'éclaircit

Qui est vraiment Thomas Delcourt ? La police et son entourage vont se poser nombre de questions sur ce nouvel arrivant, au passé trouble. Dylan, quant à lui, a trouvé la solution pour aider Bart à devenir un « bon coup » tandis que Victoire et Bastien s’enfoncent un peu plus dans leur mensonge...Fabienne se veut de plus en plus curieuse à propos du couple de son fils. Elle les envahit de questions privées et même de leur mariage, ce qui rend Bastien de plus en plus nerveux.